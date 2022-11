Elodie e Andrea Iannone innamorati la foto su Instagram che rivela tutto

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ci sono immagini che dicono più di tante parole. Magari per uno sguardo, un sorriso, un modo di posare. Lasupubblicata nelle storie datantissimo del suo rapporto con, perché fa parte proprio di quegli scatti che non hanno bisogno di nessuna didascalia da tanto sono potenti, perché ci sono sentimenti che non si nascondono e neppure uno schermo riesce a celare., cosa dice lasudel loro rapporto Unapuò raccontare molto, sopratse è spontanea, vera e ritrae un momento perfetto. Quella cheha pubblicato nelle storie del suo profilo ...