Elisabetta Canalis lascia tutti a bocca aperta | lo spacco è sconvolgente

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 novembre 2022), per fare una passeggiata tra le strade di Los Angeles, ha scelto un look decisamente audace, che hatoa 44 anni appena compiuti ha sempre un fisico asciutto, tonico, definito, esattamente come quando ne aveva 20 (anche di più probabilmente).-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Qualsiasi cosa indossi, quindi, riesce sempre are il segno, ma questa volta l’outfit per cui ha optato ha spiazzato davvero: l’outfit fa il giro del webè vicina alla separazione dal marito Brian Perri, almeno così ...