Ecco il signor Sikazwe | l' arbitro più scarso al mondo | tutti i suoi disastri | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Belgio-Canada significa vittoria “a fatica” della Nazionale di Roberto Martinez, ma anche la direzione gara disastrosa del fischietto zambiano Janny, 43enne finito al centro dell'attenzione per via di altri due penalty non fischiati ai canadesi. Se il primo, per il tocco di mano di Carrasco, è stato giustamente concesso con l'aiuto del Var, poi sono iniziati una serie di errori che hanno sconcertato in tanti. Nel primo dei due episodi, l'è stato tratto in inganno dal suo assistente che ha segnalato una posizione di fuorigioco inesistente di un giocatore del Canada, non accorgendosi che in realtà il passaggio arrivava involontariamente da un calciatore del Belgio. A seguito di quel passaggio lo stesso giocatore della nazionale nordamericana, Larye, era stato atterrato nettamente in area di rigore. I due ...