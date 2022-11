È viva Il padre di Saman rompe il silenzio | cosa ha detto ai magistrati

(Di giovedì 24 novembre 2022) IldiAbbas avrebbeal giudice che la figlia è: è l'ennesima versione sull'accaduto o non sasta accadendo in Italia?

RaiNews

'Mia figlia Saman è'. Shabbar Abbas , ascoltato in udienza a Islamabad, ora nega l' omicidio della 18enne, ... Catturato ilin Pakistan, resta ricercata la madre, che avrebbe dato il via ...... la nonna influencer di TikTok A COLTELLATE Asti,uccide figlio al termine di una lite DURANTE MAREGGIATA Costiera Amalfitana, turista uccisa da un'onda FERITI Autobus contro tir a San Donato ... Il padre di Saman al giudice in Pakistan: "Mia figlia è viva" Omicidio in ambito familiare a Canelli, in provincia di Asti. Piero Pesce, 61 anni, ha ucciso il proprio figlio, Valerio, 28 anni. L'omicidio è avvenuto all'alba nella casa dove padre e figlio… Leggi ...Shabbar è accusato dalla Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Gaetano Calogero Paci e dai carabinieri di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con altri qu ...