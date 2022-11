È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 24 novembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 25 novembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Siamo entrati in Qatar per documentare le condizioni disumane di lavoro degli operai che hanno costruito gli stadi in occasione dei Mondiali: ecco cosa abbiamo scoperto. Welcome to the lager: i gay perseguitati, la strage nei cantieri. E quei regali sospetti ai big della Fifa. Così il Qatar si è “comprato” i Mondiali. Una gigantesca farsa per spacciarsi come Paese ...

erbanotizie

... che sarebbe diventata la sede del Museo, "appenadalla matita della grande architetto Zaha ... Abbiamo immaginato unmodo di essere museo, un centro per il restauro del contemporaneo, un ...In attesa di vedere ilgioco in azione, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per ...nell'ormai lontanissimo 2004. La trama, come il titolo suggerisce, si basa su "Pandora Tomorrow",... Quaderni Erbesi, ecco il nuovo volume Pierfrancesco Favino non lascia il set di “Comandante” neanche quando tocca agli altri girare perché vuole “provare senso di appartenenza” ...Il brano che vede Elisa collaborare con la formazione di Teignmouth è una nuova versione di "Ghosts (How Can I Move on)", pezzo tratto dall'ultimo album del gruppo britannico "Will of the people" ...