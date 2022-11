È scontro sul price cap Pichetto Fratin boccia il piano Ue insieme a 14 Paesi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) In Ue èsulcap sul gas. L'Italia e 14 altri Stati membri sono contrari alla proposta di tetto al prezzo dinamico per il gas che ha presentato la Commissione europea, perché non corrisponde a quanto si attendevano, e hanno concordato di non approvare le altre proposte dell'Esecutivo comunitario su altri temi su cui magari sono favorevoli (come gli acquisti congiunti, la solidarietà fra iUe e l'accelerazione dei permessi per le fonti rinnovabili), fino a quando non ci sarà sul tavolo un vero e proprio "cap", in modo che tutto venga adottato come un pacchetto unico. È quanto ha riferito alla stampa il ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto, al suo arrivo al Consiglio Ue straordinario dell'Energia, questa mattina a Bruxelles. ...