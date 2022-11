E’ Richarlison l’eroe del Brasile | il gol contro la Serbia è il più bello del Mondiale

(Di giovedì 24 novembre 2022) E’del, l’attaccante del Tottenham ha trascinato la squadra di Titela. Non è stata una partita facile per Neymar e compagni, la gara si è sbloccata nel secondo tempo grazie alle giocate dei singoli: i passaggio di Vinicius e la freddezza di. Laha disputato nel complesso una buona partita, ma non è riuscita a pungere nei metri finali. Ilsi schiera con Raphinha, Vinicius epreferito a Gabriel Jesus e Rodrygo. Nellail calciatore della Juventus Vlahovic è in panchina, spazio a Mitrovic, Tadic e Milinkovic-Savic. Il primo tempo è equilibrato, si registrato poche occasioni da gol. Ilha costruito di più, la ...

Calciomagazine

attacco Il primo tempo è stato tutto per, il nuovo ... Conte'ha inizialmente schierato al centro dell'attacco, per poi ...inizio ripresa quando in campo sono entrati anche Kane e...attacco Il primo tempo è stato tutto per, il nuovo ... Conte'ha inizialmente schierato al centro dell'attacco, per poi ...inizio ripresa quando in campo sono entrati anche Kane e... Brasile - Serbia 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale