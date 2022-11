Doppietta di Richarlison | il Brasile batte 2-0 la Serbia

(Di giovedì 24 novembre 2022) AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Ilinizia nel migliore dei modi la propria avventura ai Mondiali in Qatar: i verdeoro vincono 2-0 contro lagrazie alladisiglata nel secondo tempo. Una vittoria che vale il primo posto nel girone G: lunedì ci sarà lo scontro diretto contro la Svizzera per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale mentre Tadic e compagni si giocheranno la permanenza nella rassegna iridata contro il Camerun. Alla formazione tutta fantasia dalla trequarti in su schierata da Tite, il ct serbo Stojkovic ha risposto con una squadra muscolare soprattutto a centrocampo. Il risultato è stato quasi scontato, con una prima frazione parecchio bloccata e con pochissime occasioni da gol: due quelle di marca brasiliana, prima col tiro debole da dentro l’area di Raphinha, ...

22.06 I prossimi impegni di Brasile e Serbia saranno rispettivamente contro Svizzera e Camerun lunedì 28 novembre. 22.04 La squadra di Stojkovic dovrà ripartire dai primi quarantacinque minuti di ...La squadra di Tite aumenta ulteriormente il ritmo alla caccia del raddoppio ed è ancoraa battere Milinkovic - Savic al 73 con una mezza rovesciata strepitosa (dopo un bel controllo) su assist dalla sinistra del solito Vinicius. Nel finale il match si trasforma in un vero e ...Doppietta di Richarlison, il Brasile batte la Serbia. Ma per la Seleçao non ci sono soltanto buone notizie dopo la gara, perché inizia a montare in maniera consistente la ...Le parole dell'esterno della Juventus e di Richarlison dopo la vittoria del Brasile contro la Serbia al Mondiale in Qatar ...