Dopo Germania e Argentina | la sindrome da inizio Mondiale colpirà anche il Brasile?

Giuseppe - La Spagna ha dato spettacolo e sabato sera potrebbe già giustiziare lagiàappena 180 minuti di Mondiale. Anche se tendo a essere sempre scettico sulle goleade specialmente a ...Incredibile Giappone . Non solo per la vittoria in campo contro la. I tifosi si sono distinti per aver pulito gli spaltila gara e la festa per la vittoria. Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo lasciando tante persone a bocca aperta. Ma non ...La tensione delle prime partite colpisce anche le nazionali più scafate e i verdeoro sono capaci di tutto, anche di giocare contro se stessi. Intanto tra raconri e polemiche, inizia la last dance di C ...Non solo i tifosi sugli spalti si sono distinti per la pulizia degli spalti allo stadio dopo la vittoria storica con la Germania: anche la squadra ha fatto la stessa cosa, lasciando anche un messaggio ...