Diretta Mondiali Qatar 2022 | spettacolo Portogallo - Ghana | finisce 3 - 2 Stasera il Brasile

Si chiude la prima giornata della fase a gironi con le sfide dei gruppi G e H. La Svizzera ha superato il Camerun, pareggio tra Uruguay e Corea del Sud. Alle 20 Brasile - Serbia. Scontri tra tifosi ...118esimo gol con la maglia del Portogallo: è l'unico giocatore nella storia ad aver segnato in cinque. 2022 - 11 - 24 18:15:42 55': Kudus mette la firma sulla prima occasione della partita ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Brasile-Serbia in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 24 novembre ...Brasile-Serbia è una partita valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022. Per entrambe le squadre è la partita d’esordio: sono inserite nel Girone H con Svizzera e Camerun. La ...