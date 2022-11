Diario Qatar 2022 | day 4 | il Portogallo supera il Ghana col brivido Il Brasile travolge la Serbia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 novembre 2022) Doha – La quarta giornata dei Mondiali ha riservato, come ormai di consueto, delle sorprese. Alle 11 (ora italiana) sono scese in campo Svizzera e Camerun, con gli elvetici che sono riusciti a trovare la vittoria per 1-0 grazie ad Embolo. Poi è stata la volta di Uruguay e Corea del Sud, che pareggiano 0-0 in una partita molto equilibrata. La partita più emozionante della giornata però è stata, gara in cui Ronaldo e compagni l’hanno portata a casa per 3-2 colnel finale. Svizzera-Camerun 1-0 Dopo 10 minuti di palleggio della formazione elvetica, alla prima incursione è subito occasione da gol per gli africani: Mbeumo lanciato in profondità sul centro sinistra si fa parare il tiro, mentre è ancor più netta la chance per Toko Ekambi sulla ribattuta. Il primo tempo vede infatti una Svizzera in grande sofferenza ...