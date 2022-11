Dawson’s Creek | James Van Der Beek | “Mia figlia ha scoperto il mio meme e lo usa contro di me”

(Di giovedì 24 novembre 2022) LadiVan Derhail famosoin cui suo padre piange in una scena di, il teen drama andato in onda dal 1998 al 2003 per un totale di 128 episodi. Ma non è tutto. Stando alle parole dell’attore, suanon solo lo hama lo usa addiritturadi lui.Van Derha raccontato che è stata la sua primogenita Olivia, oggi 12enne, a scoprire ilsul web. “Per un po’ di apprendimento online, facciamo usare l’iPad ai bambini e loro hannoimmediatamente i. Ma lei mi ha risposto immediatamente mandandomi quello della crying face. Ho pensato che fosse una ...

ComingSoon.it

Non poteva che andare così. James Van Der Beek , che ricorderete sicuramente nei panni del protagonista diLeery, ha raccontato a People di essersi arreso al fatto che ormai persino i suoi figli si sono imbattuti nel famoso meme diventato virale che lo vede come protagonista. E lo usano ...Garcia nel corso della sua carriera ha contribuito alla scrittura di, Wonderfalls e Cold Case. Nel 2022 ha anche lavorato sul film The New Guy, mentre in precedenza ha scritto e ... Dawson's Creek: La figlia di James Van Der Beek ha scoperto questo famoso meme e lo usa contro di lui