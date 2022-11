Dammi tutto o sei morto La banda che terrorizza Milano | dove rischi grosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Soldi. Smartphone. Orologi. Ma anche t-shirt, felpe, cinture. Perfino scarpe.ciò che può avere un valore, sopratse griffato, può diventare un bottino da rivendere per una baby gang che sta seminando il terrore nei pressi della stazione della metropolitana Bisceglie di, il capolinea della linea rossa all'estrema periferia ovest della città. Un gruppo formato da 5-6 ragazzi, tutti minorenni, tra cui alcune ragazze, si aggira, secondo le testimonianze dei passanti che ogni giorno bazzicano nella zona, tra la fermata sotterranea della metro e l'autostazione in superficie. La baby gang - che non è propriamente baby in quanto composta da adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni - entra in azione sempre nel tardo pomeriggio, in particolare dalle ore 18 alle ore 20. Le aggressioni, gli atti intimidatori e le rapine ...