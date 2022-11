Dalla diagnostica medicale all' aerospazio | le applicazioni dell' ottica Il caso Optec | Così abbiamo risolto il problema materie prime

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Giuseppe Cilia, Amministratore delegato di, e Sandro Iacometti, giornalista di Libero. Fondata nel 1985,Spa è l'azienda italiana leader di riferimento nel settore ottico, optoelettronico e optomeccanico, in Europa e nel Mondo, e Optica Group è il primo consorzio ottico italiano, nato per seguire le istituzioni e le aziende che desiderano progettare e integrare qualsiasi tipo di sistema ottico avanzato. “Durante la pandemia nonperso neanche l'ora di lavoro, anzimaggiorato il fatturato di oltre il 30 per cento. Ma gli strascichia quarta ondata ci preoccupano”, dice Cilia. “Alcuni settori hanno potuto continuare a produrre”, commenta Iacometti, “altri hanno dovuto interrompere l'attività. Bisognerà capire quali danni farà ora la ...