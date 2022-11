“Da solo fuori dal GF Vip” Momento choc per il concorrente | ma non può fare altro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quest’anno si è visto qualcosa di assolutamente inedito nello spiato appartamento del GF Vip 7, dove si è presentato contro ogni aspettativa il Covid. L’untore stando a Gabriele Parpiglia, a Pipol Tv, sarebbe stato l’allora asintomatico Luca Onestini. Ora Alberto De Pisis è rimasto l’unico a dover rimanere in isolamento. Già è stato abbastanza pesante fino ad oggi, ora il povero ex flirt di Taylor Mega, e tutt’oggi amico, non è più circondato, pur se nella sua camera singola, da altri concorrenti positivi. Non potrà più avvertirli vicini e la solitudine lo accompagnerà fin quando non avrà anche lui debellato il Covid. Gli altri tutti al GF Vip 7. GF Vip 7, De Pisis restaPatrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich sono, finalmente, liberi di tornare a vivere la loro avventura nella dimora del GF Vip 7, potendo ...

TUTTO mercato WEB

... in questo caso) di startup avvengono frequentemente al didei luoghi di lavoro , a cena o ... Le aziende guidate da donne si aggiudicanoil due per cento dei fondi di venture capital , ......di ogni puntata in cui alcuni interlocutori esterni percorrono con noi la Russia dentro edai ... Avvicinamento all'Occidente e democrazia sono statedelle parentesi La Russia è destinata al ... Il Sol Levante brilla: 2-1 Giappone, come Holly e Benji. La Germania vince solo fuori dal campo Due adolescenti partenopee trasformano gli insegnamenti della nonna in un progetto strutturato e interessante: Laura e Ludovica De Luca e il loro Trippat ...Il rientro in casa dei concorrenti del Grande fratello VIP dopo la quarantena e il covid E alla fine ce l’hanno fatta! Per alcuni ci sono volute due settimane, per l’indistruttibile Wilma Goich solo u ...