(Di giovedì 24 novembre 2022) Un altro latitante acciuffato a. Questa volta a finire in manette è Gaetano Vitagliano, 48 anni,Scissionisti di Melito. Si era rifugiato negli Emirati per sottrarsi a un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma dopo la condanna a 4 anni e 10 anni mesi per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

... asabato 8 ottobre 2022. Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella ... IL TESTO È il momento di far cagare addosso sti rapper più che quelle influencer a, stendila ...... asabato 8 ottobre 2022. Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella ...e biglietti TESTO È il momento di far cagare addosso sti rapper più che quelle influencer a, ... Da Scampia a Dubai, catturato il cassiere degli Amato-Pagano Catturato a Dubai, ormai non più “Buen retiro” per i camorristi e superlatitanti, il cassiere del clan Amato Pagano, ovvero Gaetano Vitagliano: considerato il vero re della movida romana. Gaetano Vita ...Scacco matto al cassiere degli Scissionisti. Catturato ed estradato in Italia Gaetano Vitagliano, il 48enne napoletano che si era rifugiato a Dubai per sottrarsi a un’ordine di ...