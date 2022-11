OA Sport

LA CRONACA DELLA PARTITAConstantini (skip e Campionessa Olimpica nel misto con Amos Mosaner), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato a spron battuto e hanno messo le avversarie ...Storica vittoria per l'Italia delfemminile, che agli Europei 2022 di Oestersund (Svezia) centra l'accesso alla semifinale per la prima volta in cinque anni. La squadra composta daConstantini, Camilla Gilberti, ... Curling, Stefania Constantini profetica: dall'oro olimpico alla semifinale europea. Ha portato l'Italia in una nuova dimensione CURLING - Dopo il pass conquistato dall'Italia maschile, anche le ragazze trovano la semifinale con un ultimo giorno pazzesco del round robin. 24 ore fa ...Curling, Europei femminili 2022: Italia in semifinale per la prima volta in cinque anni, Azzurre battono la Svizzera 9-3 ...