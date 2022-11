Curling | l’Italia perde la prima partita agli Europei | vince la Scozia | sarà rivincita in semifinale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022)è incappata nellasconfitta2022 dimaschile. Dopo aver inanellato otto vittorie consecutive sul ghiaccio di Oestersund (Svezia), gli azzurri hanno perso contro laper 7-5 nell’ultimo incontro del round robin. Si tratta comunque di una sconfitta indolore per la nostra Nazionale, che conclude la fase preliminare al terzo posto e si appresta a tornare sul ghiaccio per disputare la semifinale proprio contro laha infatti concluso con otto vittorie all’attivo proprio come Svizzera e, la situazione negli scontri diretti è di 1-1 per le tre compagini e si è dunque andati a vedere la media del DSC che ha premiato gli elvetici (primi con 19.00 cm) davanti ai britannici (secondi ...