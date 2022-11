Curling | l’Italia crolla contro la Scozia nell’ottavo end | azzurri per il bronzo agli Europei

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022)è stata sconfitta dallaper 7-4 nella semifinale degli2022 dimaschile. La nostra Nazionale non è riuscita nella magia sul ghiaccio di Oestersund (Svezia), perdendoi Campioni d’Europa in carica e dovendosi così accontentare di battare per la meda di. Il quartetto tricolore ha tenuto testa ai britannici,cui avevano perso in mattinata nell’ultimo indel round robin, fino al termine del settimo end (3-3). L’ottava mano si è rivelata decisiva, perché Bruce Mouat e compagni hanno marcato quattro punti che di fatto hanno spezzato i sogni di gloria di Joel Retornaz e compagni. Sfuma la possibilità di inseguire la meda d’oro, bisognerà ...