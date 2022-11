Cristiano Ronaldo | il futuro | dopo il Mondiale la nuova squadra?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Senzaaldi calcio 2022 in corso di svolgimento in Qatar. Strana, la vita. Talmente imprevedibile che mai nessuno di noi si sarebbe mai immaginato cheRolando, sì quel CR7, si sarebbe ritrovato disoccupato alla vigilia dell’esordio del suo Portogallo nella massima rassegna iridata dedicata al calcio internazionale. I rapporti tesi, anzi tesissimi, con Erik ten Hag e con tutto il Manchester United in generale hanno prodotto, nelle ultime convulse ore, la rescissione del contratto che legava i Red Devils al lusitano. Tradotto: il famoso numero sette potrà scegliersi, alla soglia dei trentotto anni, quello che dovrebbe essere il suo ultimo club della carriera. Ma chi potrebbe accogliere a braccia aperte l’ex Juventus pagando il suo oneroso salario? Spoiler: davvero in pochi. Quale sarà la prossima ...

Corriere dello Sport

Forse se avessimo avuto la Superlega negli ultimi 20 anni non avremmo visto mai José Mourinho. Capisco il business perché sono nel business. Comprendo i ricavi, ma non mi piace ...1 Tra amici di lunga data non ci si risparmia le prese in giro.ha disegnato il ritratto di Pepe : il risultato è tutto da ridere. Tensioni archiviate, il clima del Portogallo al Mondiale in Qatar è disteso ( Instagram/@portugal ). "Tutte le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo" Georgina Rodriguez lontana dalla famiglia di Cristiano Ronaldo. È quanto emerso dal programma tv spagnolo Fiesta. "La madre di Cristiano è stata sempre una suocera molto complicata per tutte le ex ...Ex Udinese e Sampdoria, Bruno Fernandes è il jolly del Portogallo. Ecco le sue preferenze motoristiche tra supercar e auto meno appariscenti ...