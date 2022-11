Covid oggi Toscana | 2 361 contagi e 7 morti | bollettino 24 novembre

Sky Tg24

... ma per bollette e vaccini e farmaci anti, non per servizi e personale. Anche la promessa ... Ma addi tecnico, e di nuovo, abbiamo visto ben poco. Abbiamo registrato solo una dichiarazione ...... Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono tornati negativi e così guariti dal...mi hanno portato la minestrina con i risoni, perché avevo mal di pancia. Ci davano tutto in dei ... Covid, le news. In Cina oltre 31.000 casi, record da inizio pandemia. LIVE Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid-19: per questo motivo la puntata di Fratello di Crozza in programma su Nove il 25 novembre non andrà in onda.(Teleborsa) - I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre sono 305.395, pari a circa un quinto del totale delle denunce ...