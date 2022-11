Covid oggi Toscana | 2 361 contagi e 7 morti | bollettino 24 novembre

Sky Tg24

Tant'è vero che giànoi abbiamo molti sindaci, dirigenti del Pd che non vengono né dai DS né ... Poi abbiamo avuto tre anni die mentre non ne siamo ancora fuori del tutto è arrivata la ...Dopo i verbali della Fed in cui si ipotizza un rallentamento nel rialzo dei tassi,è la volta della Bce. Borse Usa chiuse per festività, Tokyo sui massimi da due mesi e mezzo (Il ...casi di... Covid, le news. In Cina oltre 31.000 casi, record da inizio pandemia. LIVE La Cina ha registrato il numero più alto di casi giornalieri di Covid dall’inizio della pandemia, nonostante le severe misure volte a eliminare il virus. Ci sono focolai in diverse grandi città, tra c ...Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid. Per questo motivo domani, venerdì 25 novembre, “Fratelli di Crozza” non andrà in onda. Al posto della decima puntata verrà trasmesso il best of “I ...