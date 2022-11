Covid in Cina | in lockdown la città della fabbrica degli iPhone | contagi record | mai così alti da inizio pandemia

Al Nymex, il petrolio Wti ha perso il 4,2% a 77,58 dollari al barile, a causa delle preoccupazioni per l'aumento dei casi di- 19 in, il maggior importatore mondiale di petrolio; tre giorni fa, il barile e' sceso fino a 75,08 dollari, ai minimi da gennaio. Ad aggiungere pressione al prezzo e' stato poi l'aumento ...Gli analisti continuano poi a seguire la situazione in, con le numerose restrizioni imposte per contrastare la diffusione del- 19. Sul fronte meteo, tempeste invernali e forti nevicate ...Proteste e scontri allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou, nella Cina interna, dove i dipendenti hanno marciato al di fuori dei loro dormitori ...(Teleborsa) - Seduta positiva alla Borsa di Tokyo che riapre i battenti dopo il giorno di festività, la vigilia, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi. A fare da assist sono le scommes ...