Covid | i casi crescono ma il governo pensa di togliere l' isolamento

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'epidemia è in ripresa e aumentano i ricoveri mentre il ministerodi ridurre le restrizioni per i positivi con un decreto. E gli esperti tornano a consigliare le mascherine

Sky Tg24

Sono 254 come detto i nuovipositivi, di cui 4 rilevati al molecolare (su 155 test effettuati ) e 250 all'antigenico (su 1.614 test effettuati ). I molecolari confermano poi 1 positività ...Sono 2.361 i nuovidi- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 420 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.941 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella ... Covid, news. Ema: nessun aumento significativo dei casi ma evoluzione rapida virus. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Genova – Un focolaio di dimensioni importanti riaccende la preoccupazione sul Covid nelle residenze per anziani. È il caso della Rsa Celesia della Asl3, nell’ex ospedale di Rivarolo, che era rimasta ...