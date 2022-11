Così l’Italia può guidare il processo di integrazione europea dei Balcani Il commento di Fruscione Ispi

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quando due giorni fa l’ambasciatore degli Stati Uniti, Jeff Hovenier, aveva convinto il premier kosovaro, Albin Kurti, a rinviare di 48 ore la comminazione di multe ai titolari di automobili “illegali” non ancora re-immatricolate con targa kosovara, si era creato uno spazio di manovra diplomatica per evitare una pericolosa escalation di violenza tra Serbia e Kosovo. Tempo prezioso che ha permesso di sfruttare la questione delle targhe, da sempre un pericolosissimo proxy di tensione, e aprire un corridoio di dialogo in un centro di frizione esplosivo. Dopo otto ore di dialogo fallito martedì, l’Alto rappresentante Ue Josep Borrel ha scritto su Twitter alle 10:25 di ieri sera, mercoledì 23 novembre: “Abbiamo un accordo! Sono molto lieto di annunciare che i capi negoziatori di Kosovo e Serbia sotto la facilitazione dell’Unionehanno concordato misure per evitare ...