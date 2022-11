Cosa mi rispondono i giovani Lavoro | l' esperienza choc dell' imprenditore | Non trovo dipendenti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Andrea Tronzano, assessore al Bilancio ed Attività produttivea Regione Piemonte, e Luca Comba, Amministratore delegato di Comba group Spa, azienda che dal 1968 opera nel settore metalmeccanico e che costruisce grandi macchine utensili: "L'azienda ha 60 persone che lavorano e siamo un'eccellenza del Paese", spiega Comba, "Le difficoltà di oggi stanno nel trovare persone valide e capaci. Cerchiamo di formare i ragazzi ma abbiamo grandi difficoltà nel trovare non solo personale specializzato ma anche operai generici perché ipreferiscono stare a casa, tanto un reddito in qualche modo lo trovano, dicono. E non vogliono alzarsi alle 6 del mattino...". Commenta Tronzano: "Il governo cercherà di rimodulare il Reddito di cittadinanza, e questo mi pare già un aspetto positivo. Poi noi abbiamo fondato ...

Quotidiano Sanità

... i Carabinieri della compagnia di Tortonacolpo su colpo e per cercare di aprire gli ...di andare addirittura in chiesa per illustrare ai fedeli quanto sia necessario stare attenti esi ......15 - 22 "Le donne per uscire dalla violenza hanno bisogno di avere qualcuno a cui raccontare... Le operatriciin 11 lingue", ha aggiunto. Il 15 - 22, inoltre, è attivo anche con una chat ... Manovra. Pd: “Sanità cenerentola. Stanziamenti non rispondono alle crisi aperte” Virus e pandemia - È un equilibrio delicatissimo. Però se salta quell'equilibrio e un virus prende il potere è come chiudere un libro e aprirne un altro: è ...FOGGIA, 24/11/2022 - Fuori programma tra Giorgia Meloni e la piccola Celeste, di fronte al Senato. Quando il premier lascia in auto palazzo ...