Corea del Sud | la telecronaca Rai diventa un tormentone – Video

I top e flop e i voti ai protagonistimatch valido per il primo turnogirone H ai mondiali: pagelle UruguaySud Le pagelle dei protagonistimatch tra Uruguay eSud, valido per il primo turnogirone F dei Mondiali Qatar 2022. URUGUAY: Rochet 6; Caceres 5.5, ...Ancora uno 0 - 0 nei Mondiali 2022 in Qatar: Uruguay -Sud si aggiunge ad una lunga lista Con lo 0 - 0 di Uruguay -Sud siamo già al quarto incontro senza reti. In precedenza c'erano stati Messico - Polonia col rigore fallito da ...Dopo la gara tra Svizzera e Camerun, tocca al Gruppo H inaugurare i propri Mondiali di Qatar 2022, con il programma della prima giornata e la sfida dell'Education City Stadium di Al Rayyan, in scena… ...Finisce senza gol la prima partita del Girone H di Qatar 2022, con Uruguay e Corea del Sud che si sono divide la posta in palio pareggiando per 0-0. Grande equilibrio all’Education City ...