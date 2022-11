Coppa Davis | Italia in semifinale - Sport - Tennis - quotidiano net

Lo chiameremo il Miracolo del Ringraziamento. L'Italia batte gli Stati Uniti 2 - 1 in una sfida in cui partiva senza i favori del pronostico e consente agli uomini di Mardy Fish di festeggiare il ...... 7 - 6(7) - e la sconfitta di Musetti , che cede a Fritz 7 - 6(8), 6 - 3, a decidere il quarto di finale ditra Italia e Stati Uniti è la sfida nel doppio tra Bolelli - Fognini e Paul - ...Nel doppio decisivo, la coppia azzurra ha avuto la meglio in due set su Paul/Sock e certificato l'accesso in semifinale ...MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia si qualifica per le semifinali di Coppa Davis. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin ...