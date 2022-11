Coppa Davis 2022 | l’Italia degli underdog non ha paura di nessuno!

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare., nei problemi di tutti i giorni e nello sport, quando è in situazioni di grande emergenza, sa spesso tirare fuori il meglio. E’ nel DNA italico, c’è poco da fare, e l’essere “” (sfavoriti), per dirla come quelli bravi, mette nelle condizioni tutti di dare il 101% delle proprie possibilità. Oggi, a Malaga (Spagna), nei quarti delle Finali dicontro gli Stati Uniti, gli azzurri avevano la parvenza delle vittime sacrificali. Le assenze di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini avevano fatto precipitare le quotazioni nostrane al cospettoStates che potevano contare sui loro migliori singolaristi, Frances Tiafoe e Taylor Fritz, e su altri due giocatori, ritenuti dal capitano non giocatore Mardy Fish, adeguati, ovvero ...