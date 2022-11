Coppa Davis 2022 | Italia-Stati Uniti 1-0 | un monumentale Lorenzo Sonego batte Tiafoe e conquista il primo punto

(Di giovedì 24 novembre 2022) La partita della vita! Una tale prestazione con la maglia azzurral’aveva sempre sognata ed oggi a Malaga è riuscito a cancellare tutti i brutti ricordi passati in. L’è avanti 1-0 nel quarto di finale contro gli, grazie al successo disu Francesin due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo due ore di gioco. Adesso serve solo un altro successo (tra Musetti ed il doppio Fognini/Bolelli) per volare in semifinale. Una partitaal servizio per l’azzurro.ha infatti realizzato 17 ace,ndo l’84% dei punti quando ha servito la prima, che molte volte lo ha salvato nei momenti difficili del match. Sono ...

