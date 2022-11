Coppa Davis 2022 | gli Stati Uniti sottovalutano l’Italia? Fish | “Senza Sinner e Berrettini perde tanto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Si giocherà oggi a Malaga il match tra Italia evalido per i quarti di finale della. Gli azzurri sono costretti a fare i conti con gli infortuni e giocherannoMatteoe Jannik. Nonostante ciò, i ragazzi di Filippo Volandri proveranno in ogni modo a battere una nazionale ostica per strappare il pass per la semifinale, dove ci sarebbe la vincente di Germania-Canada. Ieri, alla vigilia del match, c’è stata conferenza stampa del capitano degliMardy, che ha parlato ovviamente anche del: “Ovviamente per loro non avere a disposizioneè una bella perdita; non sono ...