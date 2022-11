Confindustria Nautica al convegno ‘Made in Italy | la sfida della ripresa tra crisi e transizione’

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenuto a Milano ilorganizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Made in(Cluster MinIT) “Made In, latrae transizione” con l’obiettivo di individuare le priorità per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese made in. Un’occasione di confronto sulle sinergie tra imprese e ricerca per creare nuovi modelli di business e tecnologie efficaci a governare la transizione attuale. Due i panel tematici sui quali sono stati chiamati ad intervenire i rappresentanti di associazioni, imprese e centri di ricerca, parte del sistema aggregante del Cluster MinIT, al fine di individuare un manifesto d’azione per la valorizzazione e il rilancio del Made in. Al primo panel ...

Agenzia ANSA

Così Marina Stella, direttore generale dia Milano durante il convegno organizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy (Cluster MinIT) dal titolo 'Made in Italy la ...... organizzato da Cna La Spezia eLa Spezia, con il supporto della Cciaa Riviere di Liguria; e con il patrocinio di Miglio Blu - La Spezia per la, Comune della Spezia, Regione ... Confindustria nautica: 2021 anno di maggior crescita fatturato Milano, 24 nov. (Adnkronos) – Si è tenuto a Milano il convegno organizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy (Cluster MinIT) “Made In Italy, la sfida della ripresa tra crisi e transizion ...Si è tenuto questa mattina a Milano il convegno organizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy (Cluster MinIT) “Made In Italy, la sfida della ripresa tra crisi e transizione” con l’obiett ...