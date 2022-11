Combinata nordica | Mario Seidl fa il vuoto nel primo PCR di Coppa del Mondo | Costa il miglior azzurro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Con il Provisional Competition Round appena concluso, è iniziata ufficialmente la stagione 2022/23 delladeldimaschile.appuntamento a Ruka, in Finlandia, dove nei prossimi giorni verranno disputate le prime tre gare dell’anno. Sul trampolino grande di Ruka (HS 142) l’austriacoè stato in grado di fare la differenza rispetto a tutti gli altri. Lo specialista del salto ha infatti raggiunto la straordinaria misura di 145,5 metri che gli sono valsi la bellezza di 159,6 punti. Alle sue spalle si è piazzato il solito Jarl Magnus Riiber che è però distante 10 punti dall’austriaco, avendo saltato 13 metri in meno da due stanghe più in basso. Se si contassero questi risultati per la frazione di fondo, il distacco in partenza ...

Guardando ai podi , sono sedici gli atleti tuttora in azione a vantare piazzamenti nella top - three in quel di Kuusamo. In questa graduatoria Riiber deve però dividere la vetta con Frenzel , che ...Il venticinquenne di Oslo si è sempre spinto a 6 , ma incredibilmente in tutti e tre i precedenti si è fermato a un passo dal primato di 7 affermazioni di fila stabilito dal finlandese Hannu Manninen ...