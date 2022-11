Cody Gakpo è la vera stella dell’Olanda? – Eredivisie ai mondiali

(Di giovedì 24 novembre 2022), capitano del PSV, è il miglior giocatore di questa stagione per gol e assist e sta prendendo il volo con l’Olanda in Qatar Partito come “giovane promessa” con la nazionale olandese,adesso è ladi van Gaal. La rete alla partita d’esordio di Qatar 2022 contro il Senegal è emblematica del valore del numero 11 del PSV Eindhoven che, gol a parte, ha offerto una prestazione di massimo livello. In un’Olanda piena di incertezze in ogni suo punto, lui può essere l’assoluto dominatore del reparto offensivo. Con un Depay acciaccato, un Bergwijn troppo discontinuo e un numero 9 che deve ancora essere trovato,rappresenta l’unica certezza. E questo non si deduce solo dalla qualità delle sue prestazioni, ma ...

Il tecnico ha poi aggiunto: 'Nel caso in cui non potesse giocare so di poter contare su. Sa come fare gol ed è molto agile. So per certo che può diventare una star'. Sulle aspettative ha ...Milan, occhi suProprio dalla nazionale Oranje sono arrivate per Maldini e Massara ulteriori positive sensazioni per quelinserito tra i papabili innesti rossoneri in un ...