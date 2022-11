(Di giovedì 24 novembre 2022) Non si ferma il terremoto in casaUnited , dopo a separazione con Cristiano Ronaldo e soprattutto con la famiglia Glazer che ha annunciato formalmente di aver preso in considerazione ...

Corriere dello Sport

Nonostante ciò, sono apparsi numerosi interessati per l'acquisizione dei Red Devils e a sorpresa, tra questi, ci sarebbe ancheBeckham .Unerrore che spezza il fiato al Canada. E che dà la scossa definitiva al Belgio. Al 44 c'... Ancor più in ombra Jonathan, che sbaglia tocchi semplici. L'attaccante del Lille - 9 gol in ... "Clamoroso, David Beckham vuole comprare il Manchester United!" Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'ex centrocampista starebbe dialogando con dei possibili investitori: la famiglia Glazer valuta il club 7 miliardi di sterline ...David Beckham può tornare al Manchester United, questa volta come azionista. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il Financial Times: l'ex giocatore di Red Devils, Real Madrid, Milan e Los Angeles ...