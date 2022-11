“Ci sono rimasta male” | Chiara Nasti racconta il suo parto

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 novembre 2022)è diventata mamma per la prima volta di Thiago il 16 novembre 2022, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni e, come era facile immaginare, sta condividendo quello che sta provando con i suoi follower sui social, come aveva già fatto nel corso della gravidanza. In questi primi giorni l’influencer si è trova a subire altre critiche, come era accaduto nei mesi passati (c’è chi l’ha definita “pseudo mamma“, sostenendo che voglia usare suo figlio per fare soldi) , ma lei non sembra essere toccata dalla questione. La 24enne ha così deciso di rivelare a chi la segue come sia andato il, che è stato più difficile di quanto si sarebbe aspettata. Vi raccomandiamo... Le critiche controper il nome che avrebbe dato al ...