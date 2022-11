Chiariello | “Ultras Napoli che vergogna quello striscione…”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 24 novembre 2022) Umbertoparla dello striscione deglidelesposta in città dopo la morte dell’ex ministro Roberto Maroni. Uno striscione che ha fatto storcere il naso a tanti e che sicuramente va condannato. Ecco l’editoriale di Umbertoa RadioCentrale: “È unae dobbiamo dirlo a chiare lettere, questo Mondiale si sta macchiando di unaclamorosa. Siamo nel 2022 e assistiamo alla censura a livello mondiale per motivi economici. La FIFA si sta piegando in maniera ignobile agli ordini degli Emiri Arabi. Hanno proibito ai capitani che hanno manifestato intenzione di mettersi la fascia arcobaleno a supporto della comunità LGBTQI+ in un Paese dove èscritto a chiare lettere che l’omosessualità è una malattia. Hanno minacciato ...