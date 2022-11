Chiara Ferragni contro gli haters che la criticano per il video in lingerie | «Menti bigotte»

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'imprenditrice digitale ha riposto a tono a chi l'ha criticata per essersi mostrata in intimo sexy sui suoi profili social: «Non c'è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo e se voglio farlo vedere che male c'è? Non faccio del male a nessuno tranne che alle vostre

Today.it

Ormai pubblicare video sexy non frutta più tanti like semmai abbondanti critiche. E' quello che è successo anelle scorse ore. L'influencer ha condiviso con i suoi fan di TikTok un video, nel quale ha sfoggiato un audace completino intimo bianco per promuovere un noto brand di lingerie. ......di ospiti che si alterneranno nel corso delle serate e le restanti co - conduttrici che dovrebbero affiancare il conduttore oltre a quelle già annunciate ufficialmente da tempo come. ... Leone commenta il suo nome, Chiara Ferragni: "Morta" Un delizioso piccolo albergo e ristorante con vista lago, che da 180 anni porta avanti una storia di grande ospitalità familiare ...Dopo avere pubblicato un filmato sexy su TikTok, l'influencer è stata fortemente criticata e stanca degli attacchi ha replicato con un nuovo video ...