Chi può fermare Meloni? Nessuno! I sondaggi e la crescita senza fine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Arriva la nuova Supermedia Agi/Youtrend, l'ultima del mese di novembre. Nella rilevazione dell'agenzia guidata da Lorenzo Pregliasco arriva la conferma del sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, registrato per la prima volta la scorsa settimana: il cambio di forza non è stato soltanto un evento occasionale. L'altro dato che balza agli occhi è quello di Fratelli d'Italia, arrivato a sfiorare il 30%. Come da attese c'è un lieve rallentamento delladel partito di Giorgia, che ha però un segno positivo persistente. Per quanto riguarda il gruppo dei partiti medi sembra che si stia “sgranando” la situazione: la Lega ha poco meno di un punto di vantaggio sul Terzo Polo, che a sua volta conserva lo stesso vantaggio su Forza Italia. Il partito da Matteo Salvini registra unae ripunta ...