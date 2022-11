Chi favorisce questo governo Giannini tira in ballo il lassismo e lancia accuse

(Di giovedì 24 novembre 2022) "Le prime misure del? Un certodal punto di vista fiscale". Parola di Massimo, ospite nella puntata di giovedì 22 novembre su La7 di Otto e Mezzo. Qui, nello studio di Lilli Gruber, al centro c'è la rottamazione delle cartelle: "Stai facendo un discreto favore a chi non paga le tasse,è ovvio. Insomma, si strizza l'occhio a chi sotto il profilo fiscale ha una fedeltà latente", prosegue il giornalista. "Ogni maglia che si allargal'evasore - gli fa eco Nicola Gratteri senza però nascondere una certa contrarietà rispetto alle parole del direttore de La Stampa -. Il recupero crediti in Italia è difficile, chi fa evasione si fa consigliare da esperti". Manon ne intende sapere: "La rottamazione arriva solo fino al 2015. E chi non ...

Open

... anchefa affari con gli scambi, in una sorta di "effetto domino" che rischia di far perdere in ... la mancanza di regole evidentementela commissione di illeciti da parte di intermediari ...... che a conti fattiil business. Soldo , impresa fintech che integra l'offerta delle ... che verranno poi inviati in automatico aeffettua il payroll , senza perdite di tempo ed errori. ... Pensioni, Opzione Donna favorisce le madri: «Ma così la norma è incostituzionale»