Calciomercato.com

Commenta per primo Ilè pronto ad iniziare le trattative per Leandro Trossard , centrocampista del Brighton . Graham Potter lo conosce bene e vuole convincerlo a fare il suo stesso tragitto per raggiungerlo a ...Il numero 7 potrebbe restare in Premier League accasarsi al, club che, anche se non è mai ... i mondiali 'difficili' di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Mondiali 2022, Cristiano Ronaldo... Chelsea, si accende la trattativa per Trossard | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Quando i top club bussavano alla porta del Dortmund per Bellingham la risposta era sempre la stessa: "Aspettiamo il Mondiale". Eccolo, è arrivato. E Jude non si è tirato indietro: dopo poco più di mez ...