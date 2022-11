Cellulari | nuovo divieto in arrivo | cosa annunciano dal governo

(Di giovedì 24 novembre 2022) C’è una proposta molto interessante che sta prendendo sempre più piede tra le fila del. Si tratta di un’idea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Provate a immaginare una scuola senza smartphone. È questa l’idea, per alcuni definita un po’ retrograda delMeloni. “Via idalle classi nelle ore di lezione”, ha praticamente fatto capire Valditara, intervistato da Monica Setta nel programma il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai Due il sabato alle 6.30. Si tratta di un proposta, ha spiegato il ministro, che andrebbe a migliorare il tempo di studenti e un docenti all’interno della classe. Per Valditara l’ipotesi è anche quella di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l’obbligo scolastico: “O colmano il gap o perdono il reddito”. Il ministro poi ...

Il giurista, già senatore, ha ribadito la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l'obbligo scolastico. "O colmano il gap o perdono il reddito"