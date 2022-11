Cellulari a scuola | la proposta del ministro Valditara | ‘Stop nelle ore di lezione’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) C’è chi li usa per ‘copiare’, per farsi aiutare durante i compiti. Chi, invece, li utilizza per filmare i compagni, i professori e per pubblicare poi quei video in rete. E chi, semplicemente, non riesce a fare a meno di ‘chattare’ con gli amici. Anche durante le ore di lezione. Ed è proprio per questo motivo che il neodell’Istruzionepare avere le idee chiare: niente più. Lo ha detto proprio lui in un’intervista rilasciata ai microfoni di Monica Satta nella trasmissione Confronto in onda. Cosa ha detto ilsull’uso deiIl, quindi, starebbe pensando di eliminare i, durante ...