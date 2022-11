CDM | Sci Fondo | sabato l’esordio a Ruka | sette gli italiani in gara

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tutto pronto aper la Coppa del Mondo di Sci di. Si comincia domani con una sprint in tecnica classica, seguitada una 10 km in tecnica classica e domenica da una 20 km a inseguimento in tecnica libera maschili e femminili. Per l’Italia incinque uomini, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, e due donne, Caterina Ganz e Anna Comarella. Pellegrino ha dichiarato: “E’ la solita bella pista, mi piace perchè selettiva nella parte finale, con un salitone che porta verso il traguardo. Il fastidio alla caviglia accusato a Muonio settimana scorsa si è sistemato, però non ho riferimenti cronometrici recentissimi, per cui non conosco bene il mio valore attuale. E’ certo che ho tanta voglia di cominciare bene la stagione, mi sono preparato ...

Agenzia ANSA

Venerdì il primo appuntamento stagionale a Lake Louise LAKE LOUISE (CANADA) - "Io cerco di andare veloce, poi stiamo a vedere cosa succederà nelle gare. Non ho perso il sogno di vincere la Coppa di ...La val Gardena e la val Badia sono pronte ad ospitare le tradizionali gare dolomitiche della coppa del mondo dialpino uomini. I primi appuntamenti sono per il 16 e 17 dicembre in val Gardena con il superG e la classica discesa della Saslong giunta alla centesima edizione con inevitabili grandi ... Sci: cdm: Gardena e Badia, tutto ok per le tappe dolomitiche Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...È in calendario questo fine settimana il primo appuntamento della Coppa del Mondo di fondo. Con i tre giorni di gara dal 25 al 27 novembre del Ruka Nordic, in Finlandia, arriverà anche l'esordio stagi ...