Catalogo Netflix dicembre 2022 | serie tv e film | le prossime uscite

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Novità in arrivo per gli abbonaticon tanti nuovi contenuti da poter rivedere e rivedere on demand.è poi un mese particolare considerando che le festività natalizie porteranno verosimilmente ad un aumento della fruizione avendo gli utenti, generalmente, più tempo a disposizione. Ma quali sono le novità in arrivo? Cosa e soprattutto quando verrà aggiornato ilTv da vedere asuEcco allora tutti i titoli che verranno aggiunti nei prossimi giorni. Si parte il 2con L’estate in cui imparammo a volare S2 e Hot Skull. Qualche giorno più tardi, il 7, arriva Odio il Natale e Too Hot to Handle S4. Quindi Dragon Age: Absolution (9/12), Gudetama: un nuovo viaggio (13/12), Sonic Prime (15/12), Summer Job, Cook at all ...