Caso migranti | Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare Verdi-Si

Si chiude così unche aveva suscitato sgomento nell'opinione pubblica e aveva avuto un'ampia ... Quella tunisina è la seconda nazionalità, dopo quella egiziana, deisbarcati illegalmente ...FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Commissione Ue presenta piano in 20 punti: cosa prevede 'Non possiamo gestire la migrazioneper, barca per barca", ...Continuano gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro nelle cooperative pro migranti gestite dalla suocera e dalla compagna dopo la denuncia di 26 ex dipendenti ...Aperto per malversazioni il fascicolo sulla suocera di Aboubakar Soumahoro: Marie Therese Mukamitsindo è ora formalmente indagata dalla procura di Latina per la gestione opaca di alcuni centri per l'a ...