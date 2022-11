Caso Masha Amini | arrestato un ex giocatore della Nazionale iraniana | il motivo

(Di giovedì 24 novembre 2022) È statoVoria Ghafouri, calciatore iraniano. La notizia è stata riportata pochi minuti fa.dopo l’allenamento con la sua squadra Foolad Khuzestan su decisione dell’Autorità giudiziaria, secondo l’agenzia di stampa Fars. La notizia è riportata da Iran International. Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella, ma non risulta tra i convocatisquadra per i Mondiali in corso in Qatar.Iran Iran,un: ildell’accusa “Insulto e indebolimentosquadradi calcioe propaganda contro la Repubblica islamica“, con questa accusa le forze di sicurezza ...

Il regime diventato bersaglioha rappresentato il 'momento George Floyd dell'Iran', dove la ... dal Kurdistan al Sistan e Balucistan, dove l'intreccio delle proteste nazionali con ildi una ...Le manifestazioni erano del resto iniziate in seguito alla morte diAmini , la ragazza 22enne ... L'obiettivo dichiarato dagli ayatollah, sarebbero nel loropostazioni nell'Iraq del nord del ... Premio Iside, la X edizione dedicata al Masha Amini e al femminicidio - Lab TV Lab TV Brucia il simbolo della Rivoluzione islamica. Nella notte manifestanti hanno dato fuoco alla casa natale di Ruhollah Khomeini, la prima Guida suprema dell’Iran che nel 1979, rientrato dall’esilio in F ...Non possono più chiamarsi proteste, sono un movimento di popolo inarrestabile, rivoluzionario. Il palazzo d'inverno non è stato ancora preso ma la casa del padre fondatore sì. In Iran i manifestanti, ...