Caserta | vuole lanciarsi dal cavalcavia | salvata da una pattuglia della Polizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una giovane donna è stata convinta a scendere dalsul quale era salita per suicidarsi, dagli agentidi Stato di. Ladi Stato diha salvato la vita ad una giovane donna che, nell’intento di porre fine alla propria esistenza, ha tentato di gettarsi da un. In particolare,

2a News

...il sud Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Vairano Patenora () , ... Inoltre - aggiunge - questo Governorimodulare il Pnrr , e ciò danneggerà il Sud. Infine si sta ...La notizia arriva qualche minuto prima delle venti ma cigran parte della notte per rendersi conto delle sue reali dimensioni. Le telescriventi ... Napoli,, Benevento, Salerno, Avellino,... Caserta, vuole lanciarsi dal cavalcavia: salvata da Polizia Michele Monte non ce l'ha fatta, spezzato il sogno del giovane cuoco che stava dando il meglio di sé in un noto ristorante di Santa Maria a Vico ...Ci sono anche le due figlie del capoclan dei Casalesi, Francesco Bidognetti «Cicciotto e' mezzanotte», fra le destinatarie dell'ordinanza in carcere firmata dal gip ...