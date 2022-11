Carta del docente anche ai precari | continuano le sentenze favorevoli | Tribunale risarcisce 2 500 euro

(Di giovedì 24 novembre 2022) La questionedelagli insegnantiè aperta, specialmente nei tribunali. L'ultima pronuncia in merito arriva daldi Trani che non solo stabilisce come una supplente debba avere il bonus formazione docenti 500. Mail rimborso dei 5 anni precedenti. L'articolo .

