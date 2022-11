Caro energia | forno spento per metà italiani | addio anche a stufe e phon

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Glistretti dalla grave crisi economica ed energetica cambiano abitudini in cucina con ladegli(50%) che ha deciso di ridurre o rinunciare all’uso delelettrico ed il 35% che ha tagliato l’utilizzo dei fornelli a gas per contenere i consumi energetici e pagare meno in bolletta in un momento di grave crisi economica per le famiglie e di incertezza per il futuro. E’ quanto emerge dal primo rapporto Coldiretti/Censis ‘Glie il cibo nelle crisi e oltre’ presentato in occasione del XX Forum Internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione a Villa Miani a Roma. L’allarme per la guerra energetica legata al conflitto in Ucraina, con gli appelli delle istituzioni alla riduzione dei consumi di gas ed elettricità e il prevedibile rin...